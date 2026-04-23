К 100-летию пермского автобуса выпустят лимитированные транспортные карты

В честь 100-летия пермского автобусного движения стартуют продажи уникальных транспортных карт с изображением автобуса модели Mercedes Benz O305, поделился в своих социальных сетях глава Перми Эдуард Соснин. Именно эта техника в 1990-е годы заложила основу современного транспорта Перми.
В лимитированную карту встроен необычный элемент — светодиод, размещенный в фаре нарисованного автобуса. Он загорается, когда карту прикладывают к валидатору.
Транспортные карты появятся в продаже с 24 апреля. Приобрести их можно будет в отделении «Почтобанк», которое находится на улице Ленина, 68. Поскольку тираж ограничен, всего будет доступно 2 000 экземпляров.
Кроме того, с 15 апреля в продажу поступили брелоки и стикеры для оплаты проезда в общественном транспорте Перми. Пользоваться ими можно на ряду с обычными проездными документами.