К 100-летию пермского автобуса выпустят лимитированные транспортные карты

Дизайн посвящен Mercedes Benz O305, ставшим символом пермского транспорта 90-х.

Источник: Комсомольская правда

В честь 100-летия пермского автобусного движения стартуют продажи уникальных транспортных карт с изображением автобуса модели Mercedes Benz O305, поделился в своих социальных сетях глава Перми Эдуард Соснин. Именно эта техника в 1990-е годы заложила основу современного транспорта Перми.

В лимитированную карту встроен необычный элемент — светодиод, размещенный в фаре нарисованного автобуса. Он загорается, когда карту прикладывают к валидатору.

Транспортные карты появятся в продаже с 24 апреля. Приобрести их можно будет в отделении «Почтобанк», которое находится на улице Ленина, 68. Поскольку тираж ограничен, всего будет доступно 2 000 экземпляров.

Кроме того, с 15 апреля в продажу поступили брелоки и стикеры для оплаты проезда в общественном транспорте Перми. Пользоваться ими можно на ряду с обычными проездными документами.