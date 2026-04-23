В Красноярск поступила большая часть труб для ремонта коллектора на улице Семафорной

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярске продолжается подготовка к замене аварийного участка канализационного коллектора на улице Семафорной.
Как сообщили в «КрасКоме», на сегодняшний день в город доставлено более половины из 25 заказанных стеклопластиковых труб и соединительных узлов. С завода-изготовителя отправлена последняя партия комплектующих, включая резьбовые муфты и переходники.
«Доставку остатков труб и комплектующих ждем не позднее 30 апреля, после чего приступим к замене поврежденного участка коллектора», — сообщил генеральный директор «КрасКома» Олег Гончеров.
По данным компании, производитель предоставляет гарантию на продукцию до 50 лет. Материал устойчив к коррозии, перепадам температуры и воздействию сточных вод.
В «КрасКоме» отмечают, что гладкая внутренняя поверхность труб снижает риск засоров и повышает пропускную способность сети.
Всего на участке планируется заменить около 140 метров коллектора. Аварийно-восстановительные работы ведутся круглосуточно. Подача холодной воды и прием стоков осуществляются в штатном режиме.