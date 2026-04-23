Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Аэрофлот» откроет рейсы из Петербурга в Ереван с июня

«Аэрофлот» объявил о запуске регулярных рейсов из Санкт-Петербурга в Ереван. Полеты из аэропорта Пулково начнутся с 3 июня, сообщили в авиакомпании.

Источник: Коммерсантъ

Рейсы в столицу Армении будут выполняться трижды в неделю — по средам, пятницам и воскресеньям. Вылет запланирован на 20:05, продолжительность полета составит около 4 часов 10 минут.

С выходом нового перевозчика направление будет обслуживаться тремя авиакомпаниями: помимо «Аэрофлота», рейсы уже выполняют «Россия» и FlyOne Armenia, благодаря чему между городами обеспечено ежедневное сообщение.

Маршрут стабильно входит в число самых востребованных международных направлений из Пулково, рассказали в пресс-службе «Аэрофлота».