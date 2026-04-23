Красноярские парламентарии оценили капремонт трех образовательных учреждений

Депутаты Законодательного Собрания посетили три образовательных учреждения в Красноярске, где недавно завершился капитальный ремонт. Так, лицей № 2 на улице Урицкого был построен более 60 лет назад, а в порядок объект привели в прошлом году. Помимо замены важнейших коммуникаций и обновления фасада, здесь также провели перепланировку. Сейчас помещения стали более просторными, а в учебных кабинетах появились новые мебель и оборудование.
После капитального ремонта недавно открылся и детсад № 110 на улице Корнетова. В данном случае в учреждении обустроили кабинеты для индивидуальных занятий с малышами, а также музыкальный и спортивный залы. Сейчас в детсаду занимаются 7 групп с дошколятами.
Кроме того, парламентарии посетили школу № 45 на Судостроительной. В ходе капремонта здесь заменили все важнейшие коммуникации, а также кровлю, окна и двери. В классах обновили интерьер и оборудование, а одним из ключевых направлений работы школы стало патриотическое воспитание молодежи. Так, одна из локаций учреждения посвящена героям СВО, а до этого школа уже получила известность благодаря проведению масштабных исторических реконструкций с участием самих учеников.
По словам председателя Заксобрания Алексея Додатко, за последние 5 лет в Красноярском крае появились 34 новые школы и 34 детских сада:
«В программу модернизации школьных систем образования вошло 41 учреждение, а расходы на капитальный ремонт зданий, современное техническое оснащение составили более 5 млрд рублей. Сегодня мы убедились, что новые стены и новое оборудование дают мощный стимул для положительных изменений. Перед нами много вызовов. Один из приоритетов — развитие инфраструктуры, строительство и капитальный ремонт учреждений. Второй — содержание образования. Мы должны обеспечить высокое качество всем детям нашего края, независимо от места жительства».
Министр образования Красноярского края Татьяна Гридасова рассказала, что в этом году в регионе планируется возвести еще 6 школ и 3 детских сада, а до конца 2028 года будут построены не менее 28 школ. До 2027 года запланирован ремонт 5 учреждений среднего профессионального образования.
«Мы побывали в нескольких учреждениях, посмотрели, как изменились условия для детей и педагогов, с какой радостью они идут в школу. С интересом познакомились с современными методиками и подходами в обучении, увидели, как творчески используется пространство образовательных учреждений. В системе образования за эти годы сделано очень многое и еще многое предстоит», — отметил депутат Законодательного Собрания Виктор Кардашов.