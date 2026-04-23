В Красноярском крае утвердили график дорожных ремонтов

Краевые дорожники утвердили графики ремонта региональных трасс на 2026 год. Об этом рассказали в КрУДоре.
Работы пройдут по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Всего восстановят 38 участков, из них 32 отремонтируют, еще 6 — капитально. Всего планируют ввести около 168 км нового покрытия.
«После заключения контрактов мы детально обсуждаем с каждым подрядчиком график работ, чтобы грамотно распределить ресурсы и этапы — от поставки материалов до укладки покрытия. Также важно просчитать риски, связанные с плохой погодой. Главная цель — завершить работы с покрытием до конца лета», — отметил заместитель руководителя Управления автомобильных дорог по Красноярскому краю Евгений Михалев.
Работы на первых объектах начнутся уже в ближайшее время. На сегодня выданы три разрешения на ремонт участков трасс: обход Балахты, Шушь — Можары и Тюхтет — Чиндат.
В мае дорожники планируют выйти еще на ряд направлений, включая дороги Старая Еловка — Мендельский, Денисово — Канарай, Емельяново — Устюг, Енисейск — Пировское, Саянск — Тубинск — граница Курагинского района, Нижний Ингаш — Стретенка — Поскотино и Саяны.
Параллельно подрядчики начнут подготовку к капитальному ремонту трасс Канск — Абан — Богучаны, Атаманово — Кононово — Кекур, Красноярск — Енисейск, а также обхода Ужура.
Всего в рамках нацпроекта в 2026 году работы запланированы на 59 объектах региональной дорожной сети. Помимо ремонта и реконструкции дорог, в эксплуатацию введут 10 мостов.
