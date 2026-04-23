В Смидовичском районе ЕАО фельдшерские пункты остались без паспортов безопасности

По данным прокуратуры ЕАО, в четырёх фельдшерско-акушерских пунктах, относящихся к ОГБУЗ «Николаевская районная больница», до настоящего времени не определена категория антитеррористической защищённости объектов и не разработаны паспорта их безопасности. Это является нарушением установленных требований законодательства.