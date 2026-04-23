В Смидовичском районе ЕАО фельдшерские пункты остались без паспортов безопасности

Прокуратура Смидовичского района Еврейской автономной области провела проверку исполнения требований законодательства об антитеррористической защищённости объектов здравоохранения. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
По данным прокуратуры ЕАО, в четырёх фельдшерско-акушерских пунктах, относящихся к ОГБУЗ «Николаевская районная больница», до настоящего времени не определена категория антитеррористической защищённости объектов и не разработаны паспорта их безопасности. Это является нарушением установленных требований законодательства.
В связи с выявленными нарушениями надзирающий прокурор района внёс главному врачу медицинской организации представление. В настоящее время документ находится на рассмотрении. Фактическое устранение нарушений контролируется прокуратурой района.
Проверка проводилась в рамках надзора за исполнением законодательства о противодействии терроризму на объектах с массовым пребыванием граждан. Медицинские учреждения обязаны иметь утверждённые паспорта безопасности и определённую категорию защищённости для предотвращения возможных угроз.
