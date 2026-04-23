Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Смидовичском районе ЕАО фельдшерские пункты остались без паспортов безопасности

В ЕАО прокуратура выявила нарушения антитеррористической защиты в ФАПах.

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура Смидовичского района Еврейской автономной области провела проверку исполнения требований законодательства об антитеррористической защищённости объектов здравоохранения. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

По данным прокуратуры ЕАО, в четырёх фельдшерско-акушерских пунктах, относящихся к ОГБУЗ «Николаевская районная больница», до настоящего времени не определена категория антитеррористической защищённости объектов и не разработаны паспорта их безопасности. Это является нарушением установленных требований законодательства.

В связи с выявленными нарушениями надзирающий прокурор района внёс главному врачу медицинской организации представление. В настоящее время документ находится на рассмотрении. Фактическое устранение нарушений контролируется прокуратурой района.

Проверка проводилась в рамках надзора за исполнением законодательства о противодействии терроризму на объектах с массовым пребыванием граждан. Медицинские учреждения обязаны иметь утверждённые паспорта безопасности и определённую категорию защищённости для предотвращения возможных угроз.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

Почта: red.habkp@phkp.ru