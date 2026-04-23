Юрий Трутнев: Круг получателей «дальневосточной и арктической ипотеки» расширили

Льготную «Дальневосточную и арктическую ипотеку» теперь могут получить еще и участники специальной военной операции из приграничных регионов, и отдельные категории медицинских работников. Соответствующие изменения утвердило правительство России. Таким образом взять льготный кредит смогут граждане, участвовавшие в отражении вооруженного вторжения на территорию Российской Федерации и пресечении провокаций на границе и территориях субъектов РФ, прилегающих к районам проведения СВО, а также работники государственных и муниципальных медицинских организаций. «Сейчас получатели льготных кредитов — молодые семьи, врачи и учителя, работники ОПК, участники СВО, участники программы “Гектар”. Решение расширить программу на ребят, которые защищают нашу Родину, — более чем обосновано. Также мы посчитали, что будет правильным предоставлять льготную ипотеку медицинским работникам. Это позволит привлечь на Дальний Восток и в Арктику дополнительные квалифицированные кадры. Будем продолжать работу по совершенствованию механизмов, направленных на улучшение жизни людей», — сказал зампред правительства РФ — полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев. Благодаря программе уже 202 тысячи семей и специалистов обеспечены жильем с кредитом по ставке 2%. Общая сумма выданных кредитов превысила 1 трлн рублей.