В Башкирии пчел от массовой гибели теперь будет защищать закон

Депутаты Госсобрания на 32-м заседании в двух окончательных чтениях приняли правки в республиканский закон «О пчеловодстве».

Источник: Башинформ

Нововведения уточняют срок и совершенствуют порядок информирования пчеловодов о планируемом применении пестицидов, чтобы не допустить массовую гибель пчел. Соответствующая информация должна будет не только распространяться через СМИ, а также размещаться в Федеральной государственной информационной системе прослеживаемости пестицидов и агрохимикатов. В первом чтении закон утвердили в марте текущего года.

Между тем о защите пчел от массовой гибели от отравления в Башкирии заговорили еще два года назад. Тогда депутаты утвердили норму, что информация должна доводиться через средства массовой информации не ранее чем за десять дней и не позднее чем за пять дней до предстоящей химобработки посевов. Сейчас закон был доработан.