Министр финансов Красноярского края Бахарь рассказал об итогах работы на посту

— Хотелось бы сказать, что год мы завершили неплохо, финансовая система работала стабильно. Сохранена устойчивость и показатели — тому подтверждение. За 2025 год край увеличил доходную базу консолидированного бюджета почти на 40 млрд рублей и подошел к отметке в 560 млрд рублей. Расходы впервые превысили отметку в 600 млрд рублей. За последние четыре года увеличились доходы местных бюджетов на сумму более 90 млрд рублей. За последний год — 27 млрд рублей. В 2025 году мы полностью погасили коммерческий долг, на сегодня у бюджета края нет коммерческих заимствований. В 2025 году мы направили 90 млрд рублей на социальную поддержку. Особое внимание уделяется участникам СВО и членам их семей.