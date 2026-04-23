Министр финансов Красноярского края Бахарь рассказал об итогах работы на посту

Министр финансов Красноярского края Владимир Бахарь рассказал об итогах 13 лет работы на своем посту. Напомним, ранее стало известно, что вице-премьер правительства края может возглавить Счетную палату региона. 23 апреля он прокомментировал журналистам итоги работы:
— Хотелось бы сказать, что год мы завершили неплохо, финансовая система работала стабильно. Сохранена устойчивость и показатели — тому подтверждение. За 2025 год край увеличил доходную базу консолидированного бюджета почти на 40 млрд рублей и подошел к отметке в 560 млрд рублей. Расходы впервые превысили отметку в 600 млрд рублей. За последние четыре года увеличились доходы местных бюджетов на сумму более 90 млрд рублей. За последний год — 27 млрд рублей. В 2025 году мы полностью погасили коммерческий долг, на сегодня у бюджета края нет коммерческих заимствований. В 2025 году мы направили 90 млрд рублей на социальную поддержку. Особое внимание уделяется участникам СВО и членам их семей.
Сейчас чиновник продолжает возглавлять министерство финансов. Пока неизвестно, кто станет его преемником.
Бахарь родился в 1977 году. Работал на различных должностях, в том числе первым заместителем главы Балахтинского района. Министерство возглавил в 2013 году.