Захарова назвала Украину инструментом дезинтеграции славянского мира

Захарова: Украина — это инструмент Запада для дезинтеграции славянского мира.

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 апр — РИА Новости. Украина является инструментом деструктивной стратегии Запада, направленной на дезинтеграцию славянского мира, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Представитель МИД в четверг принимает участие в международной научно-практической конференции «Русский мир и славянская геополитика» в Ростове-на-Дону.

«Современная Украина также является объектом и инструментом деструктивной стратегии, направленной на дезинтеграцию славянского мира. Проводится многолетняя кампания по переписыванию истории, осуществляются манипуляции общественным сознанием и ценностями славянских государств Европы. Великую победу Советского Союза над нацизмом пытаются обесценить, делают это откровенно, цинично, у нас на глазах», — сказала Захарова в ходе конференции.

Она напомнила о том, что исторически русофобская политика Запада никогда не ограничивалась лишь агрессивными действиями против России, ее цели простирались дальше, а именно стравить и перессорить славянские народы, связанные тысячелетними родственными узами.

«Трагедия славянства в 20 веке, прежде всего в годы Первой и Второй мировых войн, была не просто стихийным бедствием, она действительно являла собой и была спланирована таким проектом, который без преувеличения готовили веками. И сегодня он вступил в новую активную фазу», — резюмировала дипломат.

