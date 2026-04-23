В МВД рассказали, как проверить безопасность Wi-Fi за пять минут

Как отметили в управлении, сначала необходимо проверить пароль от Wi-Fi и установить более сложный. Также нужно заменить логин и пароль администратора роутера — чтобы зайти в настройки, нужно подключиться к своему Wi-Fi, открыть браузер, ввести 192.168.0.1 или 192.168.1.1 (адрес указан на корпусе роутера), после этого ввести логин и пароль администратора (если его не меняли, то они также указаны на устройстве) и заменить стандартные admin/admin.