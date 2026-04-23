Какие выплаты получат волгоградские ветераны к 9 Мая?

Участникам и инвалидам войны, выплаты придут автоматически.

По информации областного комитета соцзащиты, по 80 тыс. руб. получат участники и инвалиды Великой Отечественной войны, непосредственно участовавшие в военных действиях.

По 10 тыс. руб. получат те, кто работал на объектах ПО; награждён знаком «Жителю блокадного Ленинграда», «Жителю осаждённого Севастополя», «Жителю осаждённого Сталинграда»; работники тыла с 22 июня 1941 г. по 9 мая 1945 г.; награждённые орденами или медалями СССР за самоотверженный труд во время войны; бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, а также супруги погибших (умерших) участников и инвалидов войны, не вступившие в повторный брак. Выплаты придут автоматически, без заявлений.