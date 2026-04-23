В центре Красноярска появились знаки запрета для электросамокатов

В исторической части Красноярска на улицах появились первые знаки, запрещающие движение электросамокатов.

В исторической части Красноярска на улицах появились первые знаки, запрещающие движение электросамокатов. Об этом сообщил мэр Сергей Верещагин.

По его словам, это часть подготовки к грядущим изменениям в организации движения средств индивидуальной мобильности. Знаки устанавливают заранее.

Всего в центре города смонтируют более 70 указателей. Их откроют уже после вступления официального запрета в силу.

Ранее сообщалось, что электросамокаты запретят на более чем 100 территориях Красноярска, включая пешеходные зоны на проспектах Мира, Маркса, Ленина и других улицах. Все необходимые документы планируют подписать в ближайшие дни.

