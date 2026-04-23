Топ-менеджеры РУСАЛа и Эн+ побывали в Наццентре «Россия» в Красноярске

В Красноярске в рамках управленческой конференции в Национальном центре «Россия» прошла экскурсия для руководителей РУСАЛа и ЭН+, приехавших из разных городов России. Гости высоко оценили выставочное пространство, где виртуальный помощник Алеся рассказала об истории, географии, волонтерских, социальных и экологических проектах компаний.
Особый интерес участников вызвал амбициозный проект строительства нового КрАЗа, который позволит снизить на новом производстве выбросы фторидов на 66%, а бензпирена — до нуля. Локация с профессиями будущего дала возможность «примерить» на себя роли ученого-металлурга и инженера-энергетика.
Участникам экскурсии понравилась выставка. Они отметили важность подобных мероприятий, особенно для профориентации будущих металлургов.
«Учитывая сложнейшие рынки труда, где работает компания, такие выставки очень важны в плане того, чтобы будущие соискатели в нашей профессии могли понимать, что компания это не прошлое со сложными вопросами по экологии, а компания, которая развивается, у которой есть огромные перспективы и эти перспективы инновационные: внедрение искусственного интеллекта, роботизация, новое производство, новые технологии», — поделился участник экскурсии — Директор по связям с государственными органами и специальным проектам АО «РУСАЛ Менеджмент» Евгений Зенкин.
Директора по работе с персоналом Байкальской энергетической компании Анастасию Мазуренко больше всего привлекла стена с предметами, которые делаются из алюминия. Задача локации — показать, что этот металл окружает нас повсюду, начиная с микросхем в банковских картах до лопастей турбин и протезов.
Отметим, что стенд металлургов и энергетиков задуман как долгосрочный просветительский проект для посетителей разных возрастов. На экскурсию можно записаться по ссылке.