Дополнительный офис Госюрбюро начал работу в Лукоянове

В Лукояновском округе начало работу новое, 17-е в регионе подразделение Госюрбюро. Сюда могут обратиться жители, чтобы получить бесплатную квалифицированную юридическую помощь, не выезжая в областной центр. Прием ведут государственные юристы, которые обладают необходимыми полномочиями и опытом работы.
«Открытие подразделения в Лукоянове — важный шаг в реализации государственной политики по обеспечению доступности правовой помощи для жителей отдаленных районов области. Основная цель нашей деятельности — уберечь граждан от недобросовестных юристов, а также сделать юридическую помощь максимально доступной, в том числе территориально», — отметил директор Госюрбюро Нижегородской области Максим Фомичев.
Получать бесплатную юридическую помощь в соответствии с федеральным и региональным законами имеют право следующие категории: малоимущие, инвалиды первой и второй групп, неработающие пенсионеры, ветераны Великой Отечественной войны, дети-инвалиды, дети-сироты, оставшиеся без попечения родителей, ветераны боевых действий, участники СВО и члены их семей, а также другие категории граждан.
С полным перечнем льготных категорий, имеющих право на бесплатную юридическую помощь, а также со списком необходимых документов можно ознакомиться на официальном сайте Госюрбюро: gosurburo.nobl.ru.
Ранее, в период с 2023 по 2025 год, Госюрбюро открыло в Нижегородской области 16 структурных подразделений.
Напомним, развитие государственных юридических бюро, бесплатно оказывающих юридическую помощь, было поддержано 13 мая 2021 года президентом России Владимиром Путиным на совещании кабинета министров.
Справка.
Адрес подразделения Госюрбюро в Лукоянове: ул. Коммунистическая, д. 11А.
Телефон для записи: 8 (83196) 4 33 50.
Прием ведется по предварительной записи. При себе необходимо иметь паспорт и документы, подтверждающие право на получение бесплатной юридической помощи.