В Белгородской области от атак БПЛА за сутки погибли двое, еще восемь пострадали

В городе Грайвороне Грайворонского округа дрон ударил по легковому автомобилю — пострадал мирный житель. Его отпустили на амбулаторное лечение. Автомобиль поврежден огнем. В городе также повреждены четыре частных дома, шесть квартир, два легковых автомобиля. В селе Ивановская Лисица пострадали социальный объект и два транспортных средства, в селе Смородино — частный дом и социальный объект. В селе Глотово повреждены три частных дома, в селе Дорогощь — два частных дома и легковой автомобиль, в селе Гора-Подол — частный дом, два транспортных средства и надворная постройка. В селе Замостье пострадали два частных дома и легковой автомобиль.