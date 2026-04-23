Две жительницы Воронежской области получили звание «Мать-героиня»

Президент России Владимир Путин присвоил звание «Мать-героиня» двум жительницам Воронежской области. Соответствующий указ опубликовали на сайте официального портала правовой информации во вторник, 21 апреля.
Высокой награды удостоились Наталия Лебедева и Надежда Мануковская. Женщин отметили за большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей.
Напомним, что звание «Мать героиня» присваивается гражданкам РФ, родившим и воспитавшим десять и более детей. Таким женщинам вручается орден и выплачивается единовременное денежное поощрение. Кроме того, с 1 января 2025 года матерям, удостоенным звания «Мать-героиня», полагаются социальные гарантии, которые получают Герои Труда.