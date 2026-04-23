В РФ создали консорциум для космического мониторинга агроэкологии и лесных ресурсов

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Ведущие российские университеты и компания «Геоскан» на конференции «Технологии “Геоскана” подписали соглашение о создании научно-образовательного консорциума для мониторинга состояния сельскохозяйственных культур и лесного фонда с помощью спутников дистанционного зондирования Земли, передает корреспондент ТАСС.
«Консорциум объединяет сильную науку и современные инженерные решения в рамках единой космической миссии. Сегодня благодаря проектам уровня Space-Pi малые спутники становятся доступным и эффективным инструментом прикладных исследований — от образования до задач агроэкологии и мониторинга природных ресурсов. Уверен, что этот эксперимент станет показательным примером того, как сотрудничество университетов и технологических компаний ускоряет внедрение космических технологий в экономику», — рассказал генеральный директор компании «Геоскан» Алексей Юрецкий.
Консорциум будет реализовываться в рамках эксперимента «Агроэкология. Спутниковый мониторинг состояний лесного фонда и агрокультур». Он будет проводиться с использованием CubeSat 16U «Лобачевский» группировки проекта Space-Pi Фонда содействия инновациям. Отдельное внимание будет уделено развитию технологий по обработке спутниковых данных, в том числе с применением искусственного интеллекта, а также формированию научной и образовательной базы. Отмечалось, что проект позволит повысить эффективность мониторинга природных и сельскохозяйственных территорий, расширить применение космических технологий в агропромышленном комплексе и создать новые возможности для научных исследований.
Консорциум носит открытый характер и может быть расширен за счет научных и образовательных организаций. Соглашение подписали Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского (ННГУ), Нижегородский государственный технический университет им. Р. Е. Алексеева (НГТУ), Нижегородский государственный агротехнологический университет имени Л. Я. Флорентьева и другие ведущие региональные университеты совместно с «Геосканом».
«Соглашение объединяет девять участников из разных регионов нашей страны: вместе с коллегами мы представляем Северо-Запад, Юг, Центральную часть и Приволжье. Такое разнообразное географическое положение, различные природные и погодные условия обеспечат широту исследований, позволят максимально использовать научно-исследовательское оборудование спутника “Лобачевский” в интересах участников консорциума и территорий, которые они представляют», — подчеркнул ректор ННГУ им. Н. И. Лобачевского Олег Трофимов.