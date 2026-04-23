В РФ создали консорциум для космического мониторинга агроэкологии и лесных ресурсов

Консорциум будет реализовываться в рамках эксперимента «Агроэкология. Спутниковый мониторинг состояний лесного фонда и агрокультур». Он будет проводиться с использованием CubeSat 16U «Лобачевский» группировки проекта Space-Pi Фонда содействия инновациям. Отдельное внимание будет уделено развитию технологий по обработке спутниковых данных, в том числе с применением искусственного интеллекта, а также формированию научной и образовательной базы. Отмечалось, что проект позволит повысить эффективность мониторинга природных и сельскохозяйственных территорий, расширить применение космических технологий в агропромышленном комплексе и создать новые возможности для научных исследований.