Более восьми тысяч нижегородцев посетили мероприятия в рамках «Библионочи»

В Нижнем Новгороде культурно-просветительская акция «Библионочь» собрала свыше восьми тысяч гостей. Об этом сообщили в администрации Нижнего Новгорода.
Многие семьи, поддерживая прежнюю традицию, заранее планировали свои перемещения между разными культурными точками, чтобы охватить как можно больше активностей: они смогли примерить наряды представителей различных народов, познакомиться с кулинарными особенностями национальных кухонь, а также принять участие в практических занятиях по прикладному искусству.
В общей сложности за время проведения «Библионочи» было организовано 565 мероприятий.
Ранее сообщалось, что около 80 библиотек Нижнего Новгорода примут участие в «Библионочи».