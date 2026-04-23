Навигация маломерных судов в Татарстане стартует 25 апреля

Безопасно на лодках и катерах по рекам можно будет передвигаться до начала ноября.

Источник: Комсомольская правда

В Татарстане официально открывают сезон для маломерных судов. Как рассказала на пресс-конференции начальник отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по республике Регина Гаязова, навигация начнется 25 апреля и продлится вплоть до 1 ноября.

По словам Гаязовой, паводковая ситуация сейчас стабилизируется. Процесс спада вод в водохранилищах и на малых реках находится на завершающем этапе. Несмотря на это и начало навигации водителей лодок и катеров предупреждают: талыми водами в реки принесло бревна и коряги, нужно быть внимательными.

Напомним, в свою очередь пассажирская навигация на реках в Татарстане начнется 24 апреля.