17,5 млн рублей взыскали с бизнесмена из Ростовской области за уничтожение почвы

Жителя Ростовской области обязали заплатить 17,5 млн рублей за уничтожение плодородного слоя почвы на сельхозземле. Решение двух инстанций подтвердили в Четвертом кассационном суде общей юрисдикции в Краснодаре.
На слушаниях выяснили, что индивидуальный предприниматель в 2014 году получил право пользования недрами для добычи известняков-ракушечников. После этого с помощью рабочих и спецтехники бизнесмен снял слой почвы на двух граничащих с карьером сельхозучастках, и это нанесло ущерб. Пострадала территория площадью более 1 га в Пролетарском районе.
Ранее суд первой инстанции признал предпринимателя виновным и приговорил его к 1 году 6 месяцам лишения свободы условно, а также обязал его возместить ущерб, который составил более 18,3 млн рублей.
На слушаниях в следующей инстанции, в Ростовском облсуде, не согласившись с расчетом, снизили штраф до 17,5 млн рублей.
— Гражданская коллегия кассационного суда сочла выводы обоснованными и законными. Доводы ответчика о неправомерности взыскания в связи с проводимой им рекультивацией земель отклонили. Рекультивация не подтверждает полного восстановления исходного состояния почвы, — прокомментировали в Четвертом кассационном суде.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.