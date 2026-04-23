17,5 млн рублей взыскали с бизнесмена из Ростовской области за уничтожение почвы

На слушаниях выяснили, что индивидуальный предприниматель в 2014 году получил право пользования недрами для добычи известняков-ракушечников. После этого с помощью рабочих и спецтехники бизнесмен снял слой почвы на двух граничащих с карьером сельхозучастках, и это нанесло ущерб. Пострадала территория площадью более 1 га в Пролетарском районе.