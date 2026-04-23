Reuters: США задействуют украинскую антидроновую систему для защиты авиабазы в Саудовской Аравии

Американские военные установили украинскую систему по борьбе с беспилотниками на своей ключевой авиабазе в Саудовской Аравии, подтвердили агентству Reuters пять осведомленных источников.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Согласно статье, США надеются, что украинская система Sky Map позволит противостоять иранским атакам на авиабазу «Принц Султан». В результате предыдущих ударов по этой авиабазе были повреждены самолеты и здания, а также погиб как минимум один военнослужащий, уточняет издание.

По мнению Reuters, то, что США решили внедрить украинскую технологию, доказывает, насколько далеко продвинулись украинские военные в области БПЛА и средств борьбы с ними.

Более того, использование украинской Sky Map на саудовской базе, которая находится примерно в 640 километрах от Ирана, подчеркивает уязвимости в системе противовоздушной и противоракетной обороны США.

Sky Map — основная платформа командования и контроля, которую используют ВСУ в ходе конфликта с Россией. По сведениям Reuters, она представляет собой информационную панель с картами и видеотрансляциями, которая обобщает данные с радаров и датчиков для обнаружения приближающихся угроз и нанесения контрударов с помощью дронов-перехватчиков.

Издание выяснило, что украинские военные уже прибыли на базу «Принц Султан», чтобы обучить американских военнослужащих работе со Sky Map. Reuters напоминает, что внедрение украинской системы произошло через месяц после того, как президент США Дональд Трамп публично отклонил предложение Владимира Зеленского о помощи в борьбе с иранскими беспилотниками на Ближнем Востоке.

