Reuters: США задействуют украинскую антидроновую систему для защиты авиабазы в Саудовской Аравии

Sky Map — основная платформа командования и контроля, которую используют ВСУ в ходе конфликта с Россией. По сведениям Reuters, она представляет собой информационную панель с картами и видеотрансляциями, которая обобщает данные с радаров и датчиков для обнаружения приближающихся угроз и нанесения контрударов с помощью дронов-перехватчиков.