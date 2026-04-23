Reuters: США задействуют украинскую антидроновую систему для защиты авиабазы в Саудовской Аравии

По мнению Reuters, то, что США решили внедрить украинскую технологию, доказывает, насколько далеко продвинулись украинские военные в области БПЛА и средств борьбы с ними.
Sky Map — основная платформа командования и контроля, которую используют ВСУ в ходе конфликта с Россией. По сведениям Reuters, она представляет собой информационную панель с картами и видеотрансляциями, которая обобщает данные с радаров и датчиков для обнаружения приближающихся угроз и нанесения контрударов с помощью дронов-перехватчиков.
Издание выяснило, что украинские военные уже прибыли на базу «Принц Султан», чтобы обучить американских военнослужащих работе со Sky Map. Reuters напоминает, что внедрение украинской системы произошло через месяц после того, как президент США Дональд Трамп публично отклонил предложение Владимира Зеленского о помощи в борьбе с иранскими беспилотниками на Ближнем Востоке.