В Красноярском крае выберут лучшие организации по охране труда

В Красноярском крае стартовал ежегодный смотр-конкурс на лучшую организацию работы в области охраны труда, который проводит агентство труда и занятости населения региона. Заявки принимаются до 25 июня 2026 года. Принять участие могут юридические лица, индивидуальные предприниматели, а также филиалы и представительства организаций, работающие на территории края. При оценке будут учитываться результаты за предыдущий календарный год. Конкурс пройдет в восьми номинациях — отдельно для муниципалитетов, крупного, среднего и малого бизнеса, микропредприятий, а также бюджетных организаций. В каждой номинации определят победителей и призеров. Победители получат денежные призы: за первое место — 85 тысяч рублей, за второе — 65 тысяч, за третье — 40 тысяч рублей. Итоги подведут до 30 ноября. Документы можно подать в агентство труда и занятости населения по адресу: Красноярск, ул. Дубровинского, 110, стр. 2. Отметим, что к участию не допускаются организации, где в прошлом году произошли несчастные случаи со смертельным исходом по вине работодателя. Подробнее об условиях конкурса можно узнать на интерактивном портале агентства труда и занятости населения Красноярского края.