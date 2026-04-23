Цивилева рассказала о применении иппотерапии в реабилитации бойцов

Цивилева рассказала о программе реабилитации ветеранов СВО с помощью иппотерапии.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Статс-секретарь — замминистра обороны РФ, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева рассказала о программе реабилитации ветеранов спецоперации с помощью иппотерапии — адаптивной верховой езды.

«Познакомилась с уникальной программой реабилитации защитников с помощью иппотерапии и адаптивной верховой езды “Мир СВОих”, организованной Кремлевской школой верховой езды (КШВЕ) и Центром инноваций в травматологии и ортопедии (ЦИТО) госкорпорации “Ростех”, — говорится в Telegram-канале Цивилевой.

По ее словам, для военнослужащих с инвалидностью, использующих протезы, такие занятия являются важным этапом реабилитации: помогают улучшить координацию движений и динамику ходьбы. Ко всему прочему, эмоциональная связь с лошадью дает заряд положительных эмоций и желание двигаться вперед, а также способствует улучшению психологического состояния.

Как сообщила Цивилева, прямо сейчас разрабатываются стандарты и рекомендации для занятий иппотерапией в рамках комплексной программы реабилитации ветеранов СВО.

«Будем и впредь содействовать развитию и внедрению новых методов реабилитации и социальной адаптации, направленных, в том числе, на преодоление последствий посттравматического стрессового синдрома», — подытожила председатель фонда.

Сегодня бывший врач-психиатр Анна Цивилева — действительный государственный советник 3 класса, работающий на высокой государственной должности в Министерстве обороны. Собрали главное из ее биографии.
Читать дальше