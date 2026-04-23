С 1 мая запустят поезд из Калининграда в Краснолесье

В пути предусмотрены остановки в Черняховске, Гусеве и Нестерове.

С 1 мая запустят пригородный поезд из Калининграда в Краснолесье. Информацию об этом опубликовали на странице министерства развития инфраструктуры «ВКонтакте».

«С 1 мая 2026 года на Калининградской железной дороге в выходные и праздничные дни начнёт курсировать пригородный поезд в посёлок Краснолесье Нестеровского округа. В пути предусмотрены остановки в Черняховске, Гусеве и Нестерове», — сообщили в министерстве.

Поезд будет отправляться с Южного вокзала в 9:55 и прибывать в Краснолесье в 12:35. Обратно он поедет в 18:25 и вернётся в Калининград в 21:00. Стоимость билета в одну сторону составляет 510 рублей.

Рельсобус из Калининграда в Краснолесье начал курсировать в 2024 году. За первый сезон на нём перевезли более восьми тысяч пассажиров. В 2025 году поездом воспользовались около десяти тысяч человек. Чем может удивить Роминта и её жители, читайте в материале «В гостях у Красного леса».

Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
