С 1 мая запустят поезд из Калининграда в Краснолесье

С 1 мая запустят пригородный поезд из Калининграда в Краснолесье. Информацию об этом опубликовали на странице министерства развития инфраструктуры «ВКонтакте».
«С 1 мая 2026 года на Калининградской железной дороге в выходные и праздничные дни начнёт курсировать пригородный поезд в посёлок Краснолесье Нестеровского округа. В пути предусмотрены остановки в Черняховске, Гусеве и Нестерове», — сообщили в министерстве.
Поезд будет отправляться с Южного вокзала в 9:55 и прибывать в Краснолесье в 12:35. Обратно он поедет в 18:25 и вернётся в Калининград в 21:00. Стоимость билета в одну сторону составляет 510 рублей.
Рельсобус из Калининграда в Краснолесье начал курсировать в 2024 году. За первый сезон на нём перевезли более восьми тысяч пассажиров. В 2025 году поездом воспользовались около десяти тысяч человек.