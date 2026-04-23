Тоннелепроходческий щит на строительной площадке за тупиками станции метро «Горьковская» начали готовить к старту, сообщается в канале «Метро НН — Наше. Новое» в мессенджере МАХ.
Сейчас специалисты монтируют щеточные уплотнения «юбки» щита. Именно они обеспечивают герметичность и защищают от проникновения подземных вод при проходке тоннеля. Всего предстоит смонтировать три ряда уплотнения, после чего рабочие приступят к следующим этапам сборки ТПМК.
«Представители генподорядчика отмечают, что плановый срок старта щита передвинулся на II квартал. Это связано с необходимостью выполнения регламентных работ по укреплению фундамента здания, расположенного рядом со стартовым котлованом. По плану, щит пройдет правым тоннелем из монтажной камеры на улице Горького до площади Свободы, преодолев 729 метров на глубине 20 метров», — говорится в публикации.
Напомним, тоннелепроходческий комплекс был доставлен в Нижний Новгород из Китая. Его ротор — шесть метров. Производитель передал российской стороне всю необходимую документацию.
Ранее сообщалось, что метростроевцы пробурили восемь тысяч скважин на площади Свободы в течение двух лет.