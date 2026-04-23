В Красноярске стартовал Первый Всероссийский форум «Государство для людей»

Губернатор Михаил Котюков открыл Первый Всероссийский форум «Государство для людей» в Красноярске. Площадкой для его проведения регион выбрали не случайно: Красноярский край одним из первых в стране занялся внедрением упрощенных и цифровых госуслуг и сегодня считается одним из лидеров по их реализации.
В пресс-службе краевого правительства рассказали, что работа форума началась с пленарной сессии «Вместе с людьми: упрощение рабочих процессов для повышения качества услуг». Председатель правительства РФ Михаил Мишустин в обращении к участникам подчеркнул значимость практических результатов федерального проекта «Государство для людей»:
«При такой модели человеку нужно реже приходить лично в ведомство, становится меньше бумаг для заполнения, сокращаются сроки процедур. Большое внимание уделяется развитию инструментов получения обратной связи от людей и бизнеса. Именно на их мнение надо опираться при планировании дальнейших шагов по улучшению взаимодействия граждан с ведомствами, ведь все это делается для их удобства».
Михаил Котюков обратил внимание, что с этого года к проекту подключились муниципалитеты:
«Человеку, когда он имеет дело с государством, по большому счету не важно, мэр перед ним, губернатор или президент. Решение его запроса начинается снизу, поднимается вверх. Поэтому приходит время подключать муниципальные образования. Мы должны объединить федеральный, региональный и муниципальный уровни».
С 23 по 25 апреля более 1,5 тыс. участников форума будут работать над концепцией внедрения принципов человекоцентричности в государственное и муниципальное управление на площадках Национального центра «Россия» на Енисее и краевой филармонии.
Деловая программа включает более 30 секций. Среди заявленных тем — цифровизация и бесшовные сервисы предоставления услуг в рамках задач нацпроекта «Экономика данных»; обмен опытом региональных практик и возможности их масштабирования; клиентоцентричность в отраслях; разработка услуг для участников СВО и членов их семей и другие.
Отдельным форматом выступает секция «Молодежная гостиница». Здесь молодые люди и представители органов власти смогут в формате открытого диалога обсудить актуальные вопросы. Ключевыми событиями форума станут пленарные сессии, а также подведение итогов и награждение победителей Первого Всероссийского конкурса «Лидер клиентоцентричности».
Губернатор напутствовал участников форума:
«Если мы добьемся результата, а мы его добьмся, все будут считать, что так должно было быть всегда — и это правильно. Проект “Государство для людей” — один из самых любимых, я принимал участие в его разработке еще пять лет назад на федеральном уровне. Благодарен, что все собрались сегодня в Красноярске, в Национальном центре “Россия”. Здесь, в центре страны, мы и должны обсуждать сложные государственные задачи».
