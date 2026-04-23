Бывшего замглавврача осудили за коррупцию в Ростовской области

По материалам дела, в 2024 году обвиняемая, используя служебное положение, лично получила от шести работников угольной отрасли незаконные денежные вознаграждения на общую сумму 380 тысяч рублей. Взятки передавались за оформление положительных заключений о наличии у данных лиц профессиональных заболеваний — это давало право на получение компенсационных выплат.