Бывшего замглавврача осудили за коррупцию в Ростовской области. Об этом сообщает региональный Следком.
Следственным управлением СК РФ по Ростовской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя главного врача лечебного учреждения города Шахты. Собранные вторым отделом по расследованию особо важных дел доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора.
Фигурантка признана виновной в совершении шести эпизодов преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в значительном размере).
По материалам дела, в 2024 году обвиняемая, используя служебное положение, лично получила от шести работников угольной отрасли незаконные денежные вознаграждения на общую сумму 380 тысяч рублей. Взятки передавались за оформление положительных заключений о наличии у данных лиц профессиональных заболеваний — это давало право на получение компенсационных выплат.
В ходе предварительного следствия в отношении обвиняемой была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Приговором суда ей назначено наказание: 2 года 9 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима; лишение права занимать должности в сфере здравоохранения на тот же срок; штраф в размере 360 тысяч рублей; конфискация имущества на сумму 380 тысяч рублей, полученного преступным путём.