От полки до маркетплейса: где сегодня зарабатывают бренды

В эфире радио РБК президент группы компаний «Рив Гош» Эдгар Шабанов отметил, что ключевым фактором успеха бренда остается его узнаваемость и спрос: именно брендовые запросы и интерес аудитории определяют, попадет ли продукт на полку и будет ли он генерировать прибыль. При этом премиальный сегмент сохраняет более высокую маржинальность за счет сторителлинга и ценности бренда, а офлайн остается важной точкой знакомства с продуктом, особенно в категориях с высокой долей эмоционального выбора.