От полки до маркетплейса: где сегодня зарабатывают бренды

После 2022 года рынок бьюти переживает трансформацию: бренды уходят, появляются новые игроки, а ритейл ищет баланс между офлайном, онлайном и маркетплейсами — в программе «Рекламный щит».

В эфире радио РБК президент группы компаний «Рив Гош» Эдгар Шабанов отметил, что ключевым фактором успеха бренда остается его узнаваемость и спрос: именно брендовые запросы и интерес аудитории определяют, попадет ли продукт на полку и будет ли он генерировать прибыль. При этом премиальный сегмент сохраняет более высокую маржинальность за счет сторителлинга и ценности бренда, а офлайн остается важной точкой знакомства с продуктом, особенно в категориях с высокой долей эмоционального выбора.

Рынок движется к омниканальной модели: маркетплейсы дают доступ к широкой аудитории и становятся дополнительной точкой продаж, но не заменяют офлайн как пространство опыта и взаимодействия с брендом. Одновременно усиливается конкуренция за внимание потребителя, а инвестиции в бренд становятся долгосрочной стратегией: быстрых результатов не бывает, а рост требует сочетания дистрибуции, коммуникации и времени.