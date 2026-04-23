В Хабаровске начнутся гастроли сладкого шоу «Шоколадная фабрика»

В Хабаровске в эти выходные в краевом цирке начнутся гастроли самого масштабного шоу «Шоколадная фабрика» 0+.
Программа объединяет традиционные цирковые жанры, дрессированных белых тигров, воздушную акробатику и современные технологии, включая единственный в стране видеоманеж, состоящий из 736 экранов.
Артисты привезли огромное количество ярких костюмов, высокотехнологического реквизита и незабываемые номера. В шоу принимают участие обладатели наивысших наград. Например, Екатерина Шустова — воздушная гимнастка на полотнах, является многократным призёром международных фестивалей. А Григорий Прилепо — двукратный чемпион России по жонглированию диаболо, свои неповторимые трюки он показывает зрителем абсолютно на каждом представлении.
Зрителей ждут номера с бенгальскими тиграми, обезьянами, королевскими пуделями, попугаями ара и какаду, а также выступления канатоходки, воздушных гимнастов, метателя ножей и роботов. Особенность постановки — сочетание классической цирковой программы с динамичным видеорядом на высокотехнологичном манеже. Плюс есть роботы-собаки, и анонсируется полноценный балет с 8 роботами отечественной сборки.
Проект разрабатывался два года с привлечением ведущих режиссеров и композиторов, создавших специальное музыкальное оформление. Продюсерский центр «АЗЪ-АРТ» и Росгосцирк уделили внимание каждой детали — от реквизита до костюмов, чтобы шоу стало цельным художественным произведением.
Художники не стали мелочиться: здесь и платья-мультиторты, и гетры с тростниковым узором, и фраки, от которых рябит в глазах. Особенно эффектно в этом кондитерском буфете смотрелись воздушные гимнастки, которых можно было принять за сахарных фей в парящих рамах.
«Шоколадная фабрика» обещает стать ярким культурным событием в Хабаровском крае. Гастроли продлятся до 31 мая 2026 года. 0+