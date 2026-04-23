23 апреля в центре Красноярска появились первые знаки о запрете электросамокатов. Как пишет в социальных сетях мэр Сергей Верещагин, это часть подготовки к предстоящим изменениям в организации движения средств индивидуальной мобильности в городе — подписание всех необходимых документов планируется в ближайшие дни.
Запретить использовать СИМ хотят на 100 территориях, в том числе на пешеходных зонах Мира, Маркса, Ленина и других. В исторической части города службы установят более 70 знаков (их закроют пленкой до вступления официального запрета в силу).
Ранее мы писали, что на части улиц Красноярска скорость движения электросамокатов ограничат до 15 километров в час, а на некоторых — вообще запретят. В перспективе — обновление нормативов градостроительного проектирования для создания велодорожек, парковок и другой инфраструктуры для средств индивидуальной мобильности.
Тем временем в Челябинске, как пишет сайт «Хорошие новости Челябинской области», женщина родила под деревом возле детской областной больницы, не успев добраться до перинатального центра.