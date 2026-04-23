Нижегородские следователи доставили гумпомощь бойцам СВО и жителям ЛНР

Очередную партию гуманитарной помощи в зону специальной военной операции и жителям Луганской Народной Республики доставили сотрудники Следственного комитета по Нижегородской области. В апреле они не только организовали сбор, но и сами сопроводили груз до места назначения, передает пресс-служба регионального управления.
В посылках для бойцов оказалось все самое нужное: медикаменты, маскировочные сети, FPV-дроны, антидроновые ружья, окопные свечи, блиндажные печи и другая необходимая техника. Не забыли и про моральную поддержку — вместе с продовольствием военнослужащим передали открытки с теплыми словами, которые своими руками сделали ученики нижегородской гимназии № 2 и кадеты ведомства.
Отдельным пунктом поездки стало посещение местной школы-интерната. Воспитанники искренне обрадовались гостям и подаркам, а в ответ показали творческие номера. Также следователи навестили пожилых людей, инвалидов и посетили военный госпиталь, где лечатся раненые. Им передали продовольственные товары, средства личной гигиены, а также инвалидные коляски, носилки и кровати. Отдельно медперсоналу выразили благодарность за заботу о пациентах.
Фото: СУ СКР по Нижегородской области.
Эта поездка далеко не первая для нижегородских следователей. С первых дней специальной военной операции они включились в гуманитарные инициативы и продолжают поддерживать и бойцов, и мирных жителей. «Ведь благодаря героизму и отваге военнослужащих мы можем продолжать мирную жизнь, строить будущее для наших детей и страны в целом», — пишут в ведомстве.
В ответ бойцы благодарят за внимание и заботу: такие поступки, по их словам, укрепляют моральный дух и придают сил. В ведомстве добавили, что продолжат оказывать помощь тем, кто ежедневно рискует жизнью ради безопасности страны и мирного будущего.