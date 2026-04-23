В Екатеринбурге врачи достали из кишечника женщины стоматологическую отвертку

В Екатеринбурге врачи ЦГБ № 20 достали из кишечника пациентки стоматологическую отвертку. Женщина случайно проглотила инородный предмет во время протезирования зубов в частной клинике. Поняв, что самой отвертку извлечь не получится, она решила обратиться за помощью медиков.
Благодаря обследованию удалось выяснить, что предмет находится в кишечнике пациентки. Врачи решили не проводить операцию, а использовать метод эндоскопической петли.
— С помощью данного метода и под контролем опытных специалистов предмет был аккуратно извлечен через естественные пути. Процедура прошла успешно, без осложнений и необходимости хирургического вмешательства, — рассказали в пресс-службе свердловского Минздрава.
Вскоре после вмешательства женщина быстро пошла на поправку. Сейчас она находится дома, с ней все хорошо.
Напомним, что недавно медики вылечили свердловчанина, который принял пятна от клещевой инфекции за аллергию.