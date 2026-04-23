В Екатеринбурге врачи достали из кишечника женщины стоматологическую отвертку

В Екатеринбурге врачи ЦГБ № 20 достали из кишечника пациентки стоматологическую отвертку. Женщина случайно проглотила инородный предмет во время протезирования зубов в частной клинике. Поняв, что самой отвертку извлечь не получится, она решила обратиться за помощью медиков.