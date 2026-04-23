Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Какие дороги перекроют в Омске на День Победы в 2026 году?

Движение транспорта в центре Омска из-за подготовки к параду и самого парада ограничат.

Источник: РИА "Новости"

В Омске в связи с празднованием Дня Победы и проведением торжественных мероприятий, посвящённых 81‑й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, будет ограничено движение транспорта в центре города с 6 по 9 мая 2026 года.

Первое ограничение проведут уже 1 мая — из-за велогонки.

График перекрытий по дням — в материале omsk.aif.ru.

Какие дороги перекроют в Омске 6 мая 2026?

Улица Певцова (от улицы Фрунзе до Банковского переулка):

с 21:00 до 08:00 7 мая;

с 19:00 до 00:00.

Улица Коммунистическая (от улицы Красный Путь до улицы Певцова) — с вечера 6 мая до 07:00 9 мая.

Какие дороги перекроют в Омске перед парадом, 7 мая 2026?

Улица Ленина и Соборная площадь, Банковский переулок (от улицы Певцова до Соборной площади), улица Ивана Алексеева (от Соборной площади до Красина), улица Тарская (от Ленина до Красина) — будут закрыты с 19:00 до 00:00.

Красный Путь (от улицы Фрунзе до улицы Интернациональной), улица Интернациональная (от Красного Пути до Герцена) и улица Орджоникидзе (от Фрунзе до Интернациональной) — будут закрыты с 20:00 до 00:00.

Перекрытие дорог в Омске 8 мая 2026?

Улица Достоевского (от ул. Победы до ул. Партизанской) — движение будет запрещено с 08:00 до 13:00. В это же время запрещена парковка в зоне проведения мероприятий (с 07:00 до 13:00).

Кроме того, будет запрещена парковка в местах проведения мероприятия с 07:00 до 13:00.Владельцам личных автомобилей предлагаются варианты объезда по улицам Победы, Таубе, Партизанской.

Какие дороги перекроют в Омске из-за парада 9 мая 2026?

С 07:00 до 16:00 в связи с Парадом Победы будут закрыты:

ул. Красный Путь (от улицы Фрунзе до улицы Интернациональной).

ул. Интернациональная (от Красного Пути до Герцена).

ул. Орджоникидзе (от Фрунзе до улицы Интернациональной).

Когда перекроют улицу Ленина в Омске?

В связи со статусом «Культурной столицы России», который Омск получил в этом году, на центральной магистрали вводятся серьёзные ограничения движения. Проект «Пешеходны Любинский» стартует даже раньше обычного.

Полностью перекроют участок ул. Ленина от развязки площади Победы до улицы Партизанской в два этапа:

с 20:00 30 апреля до 20:00 3 мая 2026 года — сплошное закрытие на праздничные дни.

с 8 мая по 30 августа 2026 года — каждые выходные: с 20:00 пятницы до 20:00 воскресенья.

Водителям рекомендуют пользоваться параллельными магистралями: улицами Интернациональной, Гагарина, Тарской, Спартаковской, Партизанской, Бударина, Щербанева, а также площадью Победы.

Для информирования водителей вдоль маршрутов установят знаки. Планируйте поездки заранее.