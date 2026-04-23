Какие дороги перекроют в Омске на День Победы в 2026 году?

В Омске в связи с празднованием Дня Победы и проведением торжественных мероприятий, посвящённых 81‑й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, будет ограничено движение транспорта в центре города с 6 по 9 мая 2026 года.
Первое ограничение проведут уже 1 мая — из-за велогонки.
Какие дороги перекроют в Омске 6 мая 2026?
Улица Певцова (от улицы Фрунзе до Банковского переулка):
с 21:00 до 08:00 7 мая;
с 19:00 до 00:00.
Улица Коммунистическая (от улицы Красный Путь до улицы Певцова) — с вечера 6 мая до 07:00 9 мая.
Какие дороги перекроют в Омске перед парадом, 7 мая 2026?
Улица Ленина и Соборная площадь, Банковский переулок (от улицы Певцова до Соборной площади), улица Ивана Алексеева (от Соборной площади до Красина), улица Тарская (от Ленина до Красина) — будут закрыты с 19:00 до 00:00.
Красный Путь (от улицы Фрунзе до улицы Интернациональной), улица Интернациональная (от Красного Пути до Герцена) и улица Орджоникидзе (от Фрунзе до Интернациональной) — будут закрыты с 20:00 до 00:00.
Перекрытие дорог в Омске 8 мая 2026?
Улица Достоевского (от ул. Победы до ул. Партизанской) — движение будет запрещено с 08:00 до 13:00. В это же время запрещена парковка в зоне проведения мероприятий (с 07:00 до 13:00).
Кроме того, будет запрещена парковка в местах проведения мероприятия с 07:00 до 13:00.Владельцам личных автомобилей предлагаются варианты объезда по улицам Победы, Таубе, Партизанской.
Какие дороги перекроют в Омске из-за парада 9 мая 2026?
С 07:00 до 16:00 в связи с Парадом Победы будут закрыты:
ул. Красный Путь (от улицы Фрунзе до улицы Интернациональной).
ул. Интернациональная (от Красного Пути до Герцена).
ул. Орджоникидзе (от Фрунзе до улицы Интернациональной).
Когда перекроют улицу Ленина в Омске?
В связи со статусом «Культурной столицы России», который Омск получил в этом году, на центральной магистрали вводятся серьёзные ограничения движения. Проект «Пешеходны Любинский» стартует даже раньше обычного.
Полностью перекроют участок ул. Ленина от развязки площади Победы до улицы Партизанской в два этапа:
с 20:00 30 апреля до 20:00 3 мая 2026 года — сплошное закрытие на праздничные дни.
с 8 мая по 30 августа 2026 года — каждые выходные: с 20:00 пятницы до 20:00 воскресенья.
Водителям рекомендуют пользоваться параллельными магистралями: улицами Интернациональной, Гагарина, Тарской, Спартаковской, Партизанской, Бударина, Щербанева, а также площадью Победы.
Для информирования водителей вдоль маршрутов установят знаки. Планируйте поездки заранее.