Полигон «Софроны» передадут в собственность Пермского края

Ранее здесь планировалось построить мусороперерабатывающий комплекс.

Источник: Комсомольская правда

Администрация Перми направила в Пермскую городскую Думу предложение передать полигон «Софроны» в краевую собственность. Эта информация следует из решения, опубликованного на сайте гордумы.

Согласно размещенным документам в собственность Пермского края поступят девять объектов недвижимого имущества с двумя участками площадью 57,7 га и балансовой стоимостью 43,7 млн рублей. А также будут переданы три объекта движимого имущества, которые оценили в 331,7 тысяч рублей.

Напомним, в 2024 году полигон планировали закрыть, а на его месте хотели построить экотехнопарк. Кроме того, ранее власти Пермского края заключили концессионное соглашение с ООО «Энвиком Пермь» для строительства комплекса по обработке твердых коммунальных отходов мощностью 350 тысяч тонн в год.