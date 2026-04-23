В Ростовской области обломки дронов повредили эстакаду и коммерческий объект

В Каменском районе утром 23 апреля было сбито несколько БПЛА.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области зафиксированы повреждения наземной инфраструктуры в результате утреннего отражения налета беспилотников. Об этом в своем MAX-канале сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

По данным главы региона, силы противовоздушной обороны ликвидировали несколько целей в небе над Каменским районом.

— Жертв нет, — уточнил Юрий Слюсарь.

Однако фрагменты уничтоженных воздушных объектов упали вниз, затронув территорию коммерческого объекта. Зафиксировано повреждение эстакады.

На текущий момент сведений о пострадавших нет. Власти продолжают мониторинг ситуации на месте происшествия, подробности о масштабе ущерба уточняются.

