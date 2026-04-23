В Красноярске пройдет реверсная бизнес-миссия из Республики Беларусь

Реверсная бизнес-миссия с участием пяти компаний в сфере туризма из Республики Беларусь пройдет в Красноярске со 2 по 4 июня, сообщили в агентстве развития малого и среднего предпринимательства региона. Мероприятие реализуется при поддержке нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».
Белорусские предприятия планируют заключить прямые внешнеторговые контракты с местными отельерами, туроператорами, ресторанными и транспортными холдингами. Присоединиться к событию также приглашают красноярских представителей туротрасли. Центр поддержки экспорта поможет с организационными и финансовыми расходами: перелетом, проживанием, арендой переговорных площадок и транспортным сопровождением гостей. Регистрация доступна по ссылке.
«Визит белорусской делегации — это возможность для красноярского туристического и ресторанного бизнеса выйти на прямой контакт с надежными партнерами и расширить свои внешнеэкономические связи. Участие для красноярских компаний в B2B-переговорах… является бесплатным», — отметил руководитель агентства развития малого и среднего предпринимательства Красноярского края Роман Мартынов.
Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает создание сквозной системы поддержки отечественных компаний, а также внедрение инструментов для переориентации на дружественные рынки. Основные задачи нацпроекта — оптимизация наиболее эффективных действующих механизмов и усиление работы по формированию востребованной российским бизнесом инфраструктуры в странах-импортерах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.