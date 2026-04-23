Путин дал старт голосованию по проектам развития комфортной городской среды

Конкурс (12+) уже стал настоящим проводником позитивных изменений, подчеркнул президент России Владимир Путин на церемонии вручения Всероссийской национальной премии «Служение» (0+). Об этом сообщает пресс-служба РИК НРО партии «Единая Россия».
«Местное самоуправление — это люди. Их активность, стремление делать все, что от них зависит для улучшения жизни наших граждан. Надо всемерно поддерживать эти инициативы. И сегодня рад объявить старт очередного сезона Всероссийского голосования по проектам развития комфортной городской среды. Так, в прошлом году в нем участвовали более 1,6 тысяч муниципальных образований. В онлайн-голосовании — свыше 16,5 миллионов граждан», — подчеркнул Владимир Путин.
Глава государства напомнил, что на реализацию лучших проектов из федерального бюджета ежегодно выделяется 25 миллиардов рублей.
«Такой механизм позволяет жителям напрямую влиять на облик своих городов, поэтому их голос должен быть услышан. Лауреаты премии “Служение” тоже определяются на основе голосования жителей. Число участников такого голосования постоянно растет. В этом году оно достигло более 1,5 миллионов человек. Ваш труд находит отклик у людей. Еще раз сердечная вам за это благодарность», — сказал президент.
В Нижегородской области за пять лет реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» (12+) благоустроено 525 общественных пространств и 2415 дворовых территорий. Параллельно в регионе действует программа инициативного бюджетирования «Вам решать!» (12+), в рамках которой с 2021 по 2025 год при поддержке жителей реализовано более 2,6 тысячи проектов — отремонтированы дороги и тротуары, объекты ЖКХ, спортивные и детские площадки, общественные пространства, учреждения культуры, созданы зоны для молодежи. Теперь нижегородцам предстоит выбрать объекты для преображения в новом цикле голосования.
«Старт голосования, объявленный президентом, открывает новый этап благоустройства. За пять лет мы сделали очень много, но останавливаться нельзя. Проект “Формирование комфортной городской среды” и программа “Вам решать!” стали реальными механизмами народного участия. “Единая Россия” последовательно поддерживает эти инициативы, потому что видит: когда жители сами решают, что менять, — результат радует всех. Голосование продлится до 12 июня — время есть, чтобы выбрать самые важные объекты», — отметил первый заместитель председателя городской Думы Нижнего Новгорода, руководитель депутатского объединения «Единой России» Евгений Костин.
В основе программы «Формирование комфортной городской среды» лежит партпроект «Единой России» «Городская среда». Реализация «ФКГС» — одно из положений Народной программы партии. Голосование по программе партия ежегодно проводит вместе с Минстроем. В новую Народную программу «Единой России» планируется включить предложение по благоустройству к 2030 году не менее 30 тысяч общественных территорий, а также реализацию 1600 проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды.
Всероссийское онлайн-голосование за объекты благоустройства продлится до 12 июня. В нем участвуют 88 регионов РФ и Байконур. В четвертый раз к отбору присоединятся жители исторических регионов, чьи проекты в прошлом году получили почти 131 тысячу голосов. Голосование пройдет в населенных пунктах с населением свыше 20 тысяч человек, а также в опорных населенных пунктах. Жители страны смогут выбрать территории, которые благоустроят в 2027 году, а также конкретные дизайн-проекты благоустройства: покрытие, малые формы, озеленение и освещение.
Отобранные по итогам голосования территории и дизайн-проекты лягут в основу муниципальных программ благоустройства с финансированием из бюджета (федерального, регионального, местного) и внебюджетных источников.
Принять участие в голосовании могут граждане старше 14 лет. Свой выбор можно сделать на платформе zagorodsreda.gosuslugi.ru, через мобильное приложение «Госуслуги Решаем вместе», а также при поддержке волонтеров, которые будут работать во всех регионах, используя экосистему Добро.рф.