В Красноярск привезли партию труб для ремонта коллектора на Семафорной

В Красноярск доставили первую партию материалов для капитального ремонта канализационного коллектора на улице Семафорной. На данный момент получено больше половины из 25 заказанных стеклопластиковых труб и соединительных узлов. Об этом сообщили в компании «КрасКом».
«Сегодня с завода-изготовителя вышла последняя фура с резьбовыми муфтами и переходниками, которые были изготовлены по нашему индивидуальному заказу и без которых невозможно начать монтаж участка канализационного коллектора. В Красноярск доставку остатков труб и комплектующих ждём не позднее 30 апреля, после чего сразу преступим к замене трубопровода, поврежденного в результате провала дороги», —рассказывает генеральный директор КрасКом Олег Гончеров.
Всего на улице Семафорной заменят около 140 метров коллектора. Для работ выбрали трубы из стеклопластика, на которые производитель дает гарантию 50 лет. Материал устойчив к коррозии и перепадам температур, а гладкая внутренняя поверхность снижает риск засоров.
Аварийно-восстановительные работы ведутся в круглосуточном режиме. Несмотря на масштаб ремонта, подача холодной воды в жилые дома и прием стоков не прекращаются.
Напомним, режим угрозы ЧС в районе Мичуринского моста ввели после того, как 9 апреля на проезжей части провалился асфальт. Глубина провала составила более пяти метров. Причиной обрушения дороги стал порыв одного из главных канализационных коллекторов правого берега.