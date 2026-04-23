Во Владивостоке 24 апреля ограничат движение из-за репетиции парада

Госавтоинспекция Владивостока предупреждает о временном ограничении движения автотранспорта 24 апреля в связи с проведением тренировки военного парада, посвященного 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает «Комсомольская правда — Владивосток» со ссылкой на пресс-службу правительства Приморского края.
Репетиция с участием боевой техники пройдет в центре города с 21:00 до 00:00, на это время ряд центральных улиц будет закрыт для проезда.
Движение будет перекрыто на участках Корабельной Набережной, Светланской, Алеутской, Океанского проспекта, улиц Уборевича, 1-я Морская и Адмирала Фокина. Для объезда закрытых зон водителям рекомендуется использовать альтернативные маршруты по улицам Светланская, Тигровая, Пограничная, Семеновская, Суханова и Пушкинская.
Аналогичные репетиции запланированы также на 27 и 29 апреля в то же время, а генеральная репетиция с полным составом участников состоится 6 и 7 мая с 07:00 до 13:00.
