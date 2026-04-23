Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Во Владивостоке 24 апреля ограничат движение из-за репетиции парада

Репетиция пройдет в центре города в вечернее время.

Источник: Комсомольская правда

Госавтоинспекция Владивостока предупреждает о временном ограничении движения автотранспорта 24 апреля в связи с проведением тренировки военного парада, посвященного 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает «Комсомольская правда — Владивосток» со ссылкой на пресс-службу правительства Приморского края.

Репетиция с участием боевой техники пройдет в центре города с 21:00 до 00:00, на это время ряд центральных улиц будет закрыт для проезда.

Движение будет перекрыто на участках Корабельной Набережной, Светланской, Алеутской, Океанского проспекта, улиц Уборевича, 1-я Морская и Адмирала Фокина. Для объезда закрытых зон водителям рекомендуется использовать альтернативные маршруты по улицам Светланская, Тигровая, Пограничная, Семеновская, Суханова и Пушкинская.

Аналогичные репетиции запланированы также на 27 и 29 апреля в то же время, а генеральная репетиция с полным составом участников состоится 6 и 7 мая с 07:00 до 13:00.

Ранее «КП» писала, что график репетиций парада Победы к 9 Мая 2026 года появился во Владивостоке.