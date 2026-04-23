На Дону фермера обязали выплатить 17,5 млн рублей за утрату плодородия земель

Четвертый кассационный суд (г. Краснодар) оставил без изменения решение о возмещении ущерба, причиненного землям сельскохозяйственного назначения в Ростовской области. Суд отклонил жалобу индивидуального предпринимателя, которого ранее обязали выплатить 17,5 млн руб. за утрату плодородия почвы на участках, граничащих с карьером по добыче известняка-ракушечника в Пролетарском районе. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Источник: Коммерсантъ

Четвертый кассационный суд (г. Краснодар) оставил без изменения решение о возмещении ущерба, причиненного землям сельскохозяйственного назначения в Ростовской области. Суд отклонил жалобу индивидуального предпринимателя, которого ранее обязали выплатить 17,5 млн руб. за утрату плодородия почвы на участках, граничащих с карьером по добыче известняка-ракушечника в Пролетарском районе. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Из материалов дела следует, что в 2014 году предприниматель получил право пользования недрами на участке Соленый для геологического изучения, разведки и добычи известняков-ракушечников. Используя наемных рабочих и спецтехнику, он снял плодородный слой почвы на двух соседних сельхозучастках, что привело к деградации части земель из-за полного уничтожения почвенного покрова.

Ранее Пролетарский районный суд признал предпринимателя виновным в причинении вреда окружающей среде и приговорил его к 1,5 годам лишения свободы условно. В рамках гражданского судопроизводства суд обязал его возместить ущерб в размере более 18,3 млн руб.

Ростовский областной суд изменил сумму взыскания в пользу муниципалитета на 17,5 млн руб., приняв за основу расчет, установленный экспертизой. Гражданская коллегия кассационного суда сочла выводы апелляционной инстанции обоснованными и законными. Суд отклонил доводы ответчика о неправомерности взыскания из-за проводимой им рекультивации, отметив, что представленный проект не подтверждает полного восстановления исходного состояния почвы.