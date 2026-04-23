На Дону фермера обязали выплатить 17,5 млн рублей за утрату плодородия земель

Четвертый кассационный суд (г. Краснодар) оставил без изменения решение о возмещении ущерба, причиненного землям сельскохозяйственного назначения в Ростовской области. Суд отклонил жалобу индивидуального предпринимателя, которого ранее обязали выплатить 17,5 млн руб. за утрату плодородия почвы на участках, граничащих с карьером по добыче известняка-ракушечника в Пролетарском районе. Об этом сообщает пресс-служба суда.