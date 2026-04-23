В Красноярске 20-летний «бесправник» ездил на тонированном «Мерседесе» без номеров и ОСАГО

В Свердловском районе краевого центра инспекторы ДПС задержали 20-летнего местного жителя, который управлял автомобилем «Мерседес» с многочисленными нарушениями. Об этом сообщили в пресс-службе краевой ГАИ. Дорожные полицейские составили в отношении молодого человека несколько административных протоколов. Нарушения включают: управление транспортным средством без водительских прав, отсутствие государственных регистрационных номеров на автомобиле, нарушение правил тонировки стекол, отсутствие обязательного страхового полиса ОСАГО. Общая сумма штрафов, которые грозят нарушителю, может превысить 22 тысячи рублей. Автомобиль эвакуировали и поместили на спецстоянку.