Обломки БПЛА повредили эстакаду на предприятии в Каменском районе

Утром 23 апреля в небе над Каменским районом отразили атаку БПЛА. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.
Обломки БПЛА повредили эстакаду на территории коммерческого объекта. Информация о пострадавших не поступала. Будет уточняться.
Как ранее писал «Ъ-Ростов», в ночь на 23 апреля дроны были сбиты в семи районах области: Чертковском, Каменском, Шолоховском, Миллеровском, Верхнедонском, Азовском и Тарасовском. Все цели ликвидированы.
