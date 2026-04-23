В Волгоград с Дальнего Востока везли в фургоне более 136 кг нелегальной икры

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД РФ по Волгоградской области совместно с коллегами из ГУЭБиПК МВД РФ задержали троих участников организованной группы. Мужчины подозреваются в незаконном обороте особо ценных биологических ресурсов.
Как сообщает ГУ МВД по региону, двое жителей Волгограда в возрасте 42 и 46 лет решили разработать криминальную схему поставки из Дальневосточного федерального округа нелегальной черной икры. В Хабаровском крае подельники купили у неизвестных партию товара, для транспортировки привлекли 30-летнего местного жителя.
На коммерческом фургоне Hyundai Porter с рефрижератором курьер проехал через 17 субъектов нашей страны. Перевозчика задержали на 506-м км федеральной трассы Р-228 Сызрань — Саратов — Волгоград. Автомобиль остановили для проверки при содействии инспекторов ДПС Госавтоинспекции МО МВД РФ «Камышинский».
Среди бытовых вещей правоохранители обнаружили и изъяли более 270 стеклянных емкостей объемом 0,5 л каждая. Они были наполнены немаркированным деликатесом. Оперативники задержали и самих организаторов этого канала незаконного оборота биоресурсов. Сыщики обнаружили у них более 450 тысяч рублей и 11 тысяч долларов США, сотовые телефоны, черновые записи, компьютерную технику.
Изъятое, как показала экспертиза, является икрой амурского осетра — занесенного в Красную книгу России и находящегося под охраной международных договоров. Вес продукции, свободный оборот которой в РФ запрещен, превысил 136 кг. Ущерб водным биологическим ресурсам составил свыше 29 млн рублей.
Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 258.1 Уголовного кодекса РФ. Фигуранты дали признательные показания, они находятся под домашним арестом. Проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, идет поиск возможных подельников.