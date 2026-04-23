В Хабаровском крае нашли пропавших рыбаков

Спасатели нашли пять пропавших в Хабаровском крае рыбаков, сообщают «Известия» со ссылкой на друга одного из мужчин.
Пятеро мужчин в возрасте от 19 до 32 лет перестали выходить на связь 18 апреля. По данным регионального МЧС, они отправились на рыбалку в район реки Катен. По словам собеседника агентства, у рыбаков возникли проблемы с машиной.
В поисках пропавших рыбаков участвовали шесть спасателей. Они искали мужчин в районе имени Лазо.
Ранее семь туристов пропали на Камчатке во время похода в Налычевском парке. По данным министра по чрезвычайным ситуациям региона Сергея Лебедева, между туристами произошел конфликт. После этого они разделились на две группы: двое с палаткой и спутниковым телефоном направились по сокращенному маршруту, а семь человек продолжили путь без палатки и связи.
