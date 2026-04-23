Нижегородские компании приняли участие в Дне поставщика по направлению «Ритейл»

В День поставщика производители провели с менеджерами «Магнита» свыше 80 переговоров, а также проконсультировались со специалистами инфраструктуры поддержки бизнеса. Помимо этого мероприятие включило в себя выставку продукции. Свои товары, в том числе напитки, растительные масла, косметику, кондитерские изделия, представило 31 нижегородское предприятие.