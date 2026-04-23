Нижегородские компании приняли участие в Дне поставщика по направлению «Ритейл»

День поставщика по направлению «Ритейл» прошел в Нижегородской области с участие почти 60 компаний, сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Потенциальным заказчиком у малых и средних предприятий выступила торговая сеть магазинов «Магнит». Мероприятие, соответствующее целям и задачам национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», организовали нижегородский минпром и центр «Мой бизнес».
«Стабильная работа любого производства зависит от спроса на его продукцию. Выход в торговые сети позволяет обеспечить устойчивые каналы сбыта и планировать дальнейшее развитие. “Магнит” — важный партнёр для нижегородских производителей», — сказал министр промышленности, торговли и предпринимательства региона Максим Черкасов.
По его словам, сейчас с «Магнитом» сотрудничают 114 местных поставщиков. По итогам прошлого года в торговой сети было представлено свыше 27 тысяч товаров от нижегородских компаний.
В День поставщика производители провели с менеджерами «Магнита» свыше 80 переговоров, а также проконсультировались со специалистами инфраструктуры поддержки бизнеса. Помимо этого мероприятие включило в себя выставку продукции. Свои товары, в том числе напитки, растительные масла, косметику, кондитерские изделия, представило 31 нижегородское предприятие.
«Хочу подчеркнуть исключительную значимость Дня поставщика для сельхозпроизводителей. В мероприятии приняли участие порядка 40 организаций АПК. Это не просто площадка для диалога, а инструмент выхода на полки крупных торговых сетей», — сказал министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области Николай Денисов.
Он добавил, что такие события позволяют производителям получить прямой доступ к закупщикам, сократить цепочку посредников, расширить каналы сбыта и укрепить свои позиции на рынке.
