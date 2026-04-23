В Лесосибирске состоялся мастер-класс по игре в бочча для ветеранов СВО

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 21 апреля в стенах ФСЦ «Енисей» состоялся мастер-класс по игре в бочча.
Информационно-пропагандистское мероприятие собрало 45 участников из Енисейского муниципального округа — ветеранов боевых действий, социальных координаторов регионального филиала фонда «Защитники Отечества», участников СВО, членов их семей и профильных специалистов.
Программа дня была разбита на два ключевых блока. На информационной площадке «Бочча, как средство реабилитации лиц с ограниченными возможностями здоровья» специалисты отдела «АФК-Север» Центра адаптивного спорта выстроили открытый диалог. Гости узнали не только правила, но и историю игры.
Во второй, практической части мероприятия был организован настоящий интенсив, где каждый желающий примерил на себя три роли: спортсмена — чтобы почувствовать азарт точного броска; судьи — чтобы понять строгость правил изнутри; секретаря — чтобы разобраться в турнирной «кухне».
Особую атмосферу создали спортсмены отделения адаптивного спорта МБУ ДО «Спортивной школы по видам единоборств» и их родители. Они поделились личным опытом, показав, что ограничения по здоровью — не приговор, а вызов, который принимается с достоинством и улыбкой, рассказали в региональном Фонде «Защитники Отечества».