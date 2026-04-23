В югорском Урае выберут территории для благоустройства в 2027 году

Общественные территории в Урае Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, которые облагородят в следующем году, выберут в период с 21 апреля до 12 июня в ходе Всероссийского голосования, сообщили в городской администрации. Оно проводится при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
В список вошли четыре пешеходные зоны, расположенные на разных участках улицы Ленина. Например, участники могут выбрать пространство в границах улиц Шевченко и Островского, Северной и Ветеранов или Ивана Шестакова. Также предложили второй этап преображения территории между улицей Яковлева и жилым домом № 46.
Проголосовать может любой житель старше 14 лет. Сделать это можно на единой федеральной платформе. Также всем желающим будут помогать принять участие около 70 волонтеров на информационной точке в городской поликлинике по вторникам и четвергам с 10:00 до 13:00.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.