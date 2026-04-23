«Практика» представила мастер-планы по развитию КРТ в Индустриальном районе Перми

Девелопер «Практика» собирается построить в микрорайоне четыре жилые группы высотой 3−10 этажей с общей площадью 25,1 тыс. кв. м, которые будут расположены в трех кварталах. «Территория формируется как связанный городской фрагмент с новыми пешеходными и транспортными связями, общественными пространствами и внутренней логикой кварталов», — отметила госпожа Ермолина. Также предполагается организовать сквозное движение между улицами Камышловской, Чердынской, Сусанина, Норильской, Архитектора Свиязева и Карпинского. Застройка будет вестись в трех кварталах, которые назовут в честь известных пермских авиаторов: Василия Каменского, Аркадия Швецова и Павла Соловьева.