Врачи в Ростовской области активно используют ИИ в работе

В медучреждениях Ростовской области внедрили технологии искусственного интеллекта. Об этом на встрече с журналистами рассказала заместитель губернатора региона Олеся Старжинская.

«Во-первых, это уход от бумажной волокиты и оперативное взаимодействие между врачами и медицинскими организациями, — отметила чиновница. — Единая система облегчит сбор анамнеза и передачу информации о состоянии пациента другому специалисту или в другую поликлинику».

Постановка диагнозов и назначение лечения остаются за врачами. Основная задача ИИ — анализ рентгеновских снимков, компьютерных томографий, фотографий родинок и прочих исследований. Например, терапевт может надиктовать данные, а компьютер сам внесет их в электронную карточку. Кроме того, искусственный интеллект способен напомнить о пациенте с хроническим заболеванием, который долго не посещал врача.